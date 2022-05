J'assure des visites réglementaires sur des installations chaudronnées et équipements sous pression (chaudières, récipients de gaz et de vapeur, transports de matières dangereuses) selon les méthodes en vigueur, je procède également à des épreuves de requalification et rédige des rapports d'inspection.



Mes compétences :

Bon sens relationnel

Méthodique

Relationnel

Sens relationnel

Soigneux