Raphaël KRUG

Titulaire du concours d'Attaché Territorial et du Master Transport Logistique Territoire et Environnement, je suis actuellement en poste à la Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay et chargé de l'offre et des infrastructures de transports.



Fort de six années d'expériences dans le secteur du transport de voyageurs, mon parcours professionnel et ma formation m'ont permis d'acquérir une expertise reconnue dans l'organisation des réseaux de transports et la réalisation d'infrastructures.



La diversité de mon parcours m'a permis d'appréhender ce secteur tant du point de vue des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de transports que de celui des exploitants de réseaux et des prestataires de services.



J'ai également enrichi mes connaissances en me perfectionnant sur les aspects : de la gestion administrative, juridique et financière, de la qualité de service, de l'information voyageur, de l'accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite, des éco-mobilités et des modes actifs.



Mon sens du service public et des relations publiques, mes capacités d'encadrement,

ma rigueur et mes qualités rédactionnelles sont les points forts que je m'applique à mettre en œuvre dans mon travail quotidien.



Mes compétences :

Génie Civil et Infrastructures

Relations Publiques

Transport routier

Gestion administrative

Base de données

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Accessibilité aux personnes handicapées

Sphinx

Communication

Contrôle qualité

Adobe Illustrator