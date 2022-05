Raphaël LE DOT

Passionné de storytelling spécialisé dans la réflexion, la création et la production de contenus éditoriaux, graphiques et audiovisuels.

Curieux et avide d'expériences, mon parcours professionnel en agence, chez l'annonceur ou comme freelance m'a amené à devenir un véritable couteau-suisse dans l'élaboration, la définition ou encore la mise en place de concepts originaux, à vocation commerciale ou artistique.

Convaincu que tout grand projet naît d'une belle histoire humaine, je privilégie le travail d'équipe basée sur l'alliance des compétences et des talents.

Jamais rassasié de nouvelles aventures créatives, je suis toujours à la recherche de challenges, de rencontres stimulantes et de collaborations enrichissantes portées par des passionnés qui me ressemblent.



Mes compétences :

Direction artistique

Musique

Journalisme

Photo

Réseaux sociaux

Scénario Audivisuel

Direction de projet

Strategie marketing et communication

Ecriture

Stratégie de communication

Conseil éditorial