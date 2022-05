Raphaël LENAIN

Missions effectuées entre 2007 et aujourd'hui :

- MAIF (7 mois) : mise à jour d’un EAI pour la communication entre différentes applications (technologie J2EE via l’environnement WLI)

- Caisse Régionale du Finistère du Crédit Agricole (2 mois) : développement des contenus web (XML, CSS, Adobe Flash CS4, Adobe Photoshop CS4, PHP, Perl)

- SFR (2 mois) : mise en place d'un puits de données (base de données gros volume) pour un outil de gestion marketing multi-canal avec prise en compte des contraintes de volumétrie et de performances (SQL, PLS/SQL, ksh, Oracle Designer)

- MMA (14 mois) : Développements objet, maintenance corrective (corrections logiciels et rédaction et validation de scripts de debug), rédaction de dossiers spécifiques d'implémentation pour les composants logiciels du Système d'Information SiGMMA de la gestion des contrats

IARD des MMA (VisualWorks, Smalltalk, SQL, PL/SQL)

- BRGM (1 mois) : Réalisation d'évolutions sur un outil de représentation visuelle de données géologiques (MFC, Visual C++)



Mes compétences :

Développement objet

J2EE

JAVA

Smalltalk