Raphael LERNER

Diplômé de l'ESC Lille en 1995, mon parcours m'a permis de mener des missions de



+ Marketing Stratégique et Opérationnel

+ Conseil en Organisation et Stratégie

+ Création d'entreprise

+ Commercial et Management

+ Business Development



Mes compétences :

ALTRAN

Business

Business development

COMMERCE

Commercial

Conseil

Consulting

Ingénierie

Ingénieur

Ingénieur d'Affaires

Internet

Management

Marketing

Organisation

Sales

Stratégie

Stratégie marketing

Strategy

Telecom