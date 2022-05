Raphaël LIAO

Je suis actuellement en poste en tant que Contrôleur de Gestion au sein du Groupe Gérard Joulie.

Le Groupe possède 12 brasserie de luxe dans Paris. Il est en perpétuel développement ce qui me permet d'apprendre toujours plus.



Avec les stages que j'ai pu effectuer et l'expérience que j'acquière en tant qu'unique Contrôleur de Gestion du Groupe, mon expertise grandit en finance d'entreprise et plus précisément en contrôle de gestion.



Je suis ouvert aux nouvelles opportunités dans un but d'évoluer, d'apprendre et d'apporter mon expérience et mes compétences.



Mes compétences :

Pack Office

Excel

Contrôle de gestion