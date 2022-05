Raphaël MALANDAIN

J'ai eu beaucoup de métiers : opérateur, secrétaire, assistant informatique, administrateur réseaux, éducateur, formateur informatique, dirigeant d'une EURL, webmaster, infographiste, tourneur sur machine numérique, professeur de musique...



J'ai beaucoup de passions : musique (guitare, batterie, chant, ukulélé...) cinéma à voir et à faire, photo, jeux de société dits alternatifs, jeux vidéo, lecture (roman, bande dessinée et comics) infographie...



Ma formation initiale et mon parcours professionnel m'ont apportés le bagage technique et relationnel mais c'est ma passion pour la musique et la culture en général qui a développé mon intérêt pour la communication. L'aspect communautaire s'est retrouvé à la jonction de ces deux parcours, pour gérer la communication de mes projets culturels à l'aide de site web, forums, myspace, blogs puis facebook et twitter...



Aujourd'hui, je souhaite en faire mon métier.



Mes compétences :

Google+

Twitter

Facebook

Créativité

Montage vidéo

Adaptabilité

Travail en équipe

Pinnacle Studio

Animation

Tumblr

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Captation vidéo

Wordpress

Photographie

Youtube

Autonomie professionnelle