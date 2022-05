Raphael MALFARA

Compétence:



Gestion de projet

développement logiciel

Traitement d'image



langage de developpement maitrise:

C++

C

Pascal

visual basic





Techno maitrisée:

OpenCv



Techno manipulée:



ORACLE



ide utilisée:

eclipse

visual c++

visual studio



Logiciel de conception utilise:



Rose RT

Rhapsody



Logiciel de tests unitaires utilise:



RtRt



Facultés supplementaires:

+Maitrise de tout le cycle en V du developpement logiciel

+ Specification logicielle sous forme de LLR (Low Level Requirement)

+ connaissance de la DO178



