Raphael MANGEOL

Graphiste print de métier pendant de nombreuses années, je suis avant tout un passionné! De print bien entendu, mais pas seulement, en effet j'ai étendu mes compétences, en me formant sur le Web et l'animation afin de proposer un packaging complet. Aujourd'hui j'occupe le poste de graphiste pour un équipementier sportif, pour lequel je compose des graphismes vectoriels. Je suis également en charge de l'impression numérique grand format et de la communication de la société. Je vous invite à consulter mon portfolio où j'ai rassemblé quelques projets variés, web, print et animations.



Mes compétences :

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Maintenance informatique

Adobe Dreamweaver CS6

Management

After Effects CS6