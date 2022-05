Raphaël MARC

J'aime la recherche appliquée, croisement entre la recherche académique et les besoins de mon entreprise (EDF). Depuis une quinzaine d'années, j'ai développé des compétences en traitement d'images 2D (photos) ou 3D (issues de relevés par scanning laser par exemple), en géomatique (SIG, cartographie), en CAO pour la simulation (le calcul physique) et je pratique le développement de code de manière assez courante (C++, Python). En résumé, mon travail est constitué des différentes tâches suivantes :

- élaboration de propositions de travail pour les années suivantes,

- participation à des conférences,

- encadrement stages ou thèses,

- assistance à l'expression des besoins des utilisateurs internes EDF,

- travail de recherche à proprement parler :

- bibliographie (état de l'art),

- développement de démonstrateurs ou de maquettes logicielles (codage d'algorithmes)



Mes compétences :

3D