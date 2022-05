Raphaël MARIE

Actuellement en poste en tant qu'ingénieur logiciel, je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Passionné par l'informatique depuis mon plus jeune âge, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine du développement mais je dispose également d'expériences dans les domaines de l'architecture et du réseau, je peux donc m'adapter à tout type de projet.



Volontaire et dynamique, j'aime relever les challenges.De plus, je sais m'investir dans un projet et réaliser à bien mes missions.



Sérieux, motivé, et soucieux de me perfectionner, je m'adapte et m’intègre facilement dans un groupe de travail.



Vous trouverez mon CV en ligne à cette adresse : http://www.doyoubuzz.com/raphael-marie_1



Je vous remercie de l’intérêt porté à mon profil et vous souhaite une bonne navigation !



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Html/css

.NET

Windows server 2008 R2

Windows Server 2012

C++

Ruby on rails

Java/j2ee

Virtualisation Hyper V

ERP

Citrix XenApp

Exchange 2010