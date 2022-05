Raphael MARTIN

Étudiant en ingénierie à l'ENIM suivant la spécialisation ''innover & entreprendre'', je réalise actuellement mon projet de fin d'étude dans l'entreprise Thyssenkrupp Presta France SAS. à Florange en tant qu'ingénieur production.



J'ai durant mon parcours développé un fort attrait pour les milieux multiculturels et interdisciplinaires. J'ai eu l'occasion d'évoluer dans des milieux anglo-saxons aussi bien de manière professionnelle qu'académique par la réalisation de mes deux stages dans des milieux de travail anglophone et par la réalisation d'un semestre pédagogique.



Ma formation d'ingénieur m'a permis d'acquérir de solides bases scientifiques et technologiques ainsi qu'un fort attrait pour la communication. C'est dans cette optique que j'ai décidé en dernière année de me diriger vers l'option ''innover & entreprendre'' qui s'intéresse plus au management et à la gestion de projet.



Aimant du contact humain et de la découverte d'autres cultures, j'ai su, par mon parcours atypique, voyager et m'ouvrir au monde tout en perfectionnant mes compétences d'ingénieur.



Mes compétences :

Catia v5

Communication et management

Mécanique et dynamique

Créativité et innovation

Conception et modélisation