Raphaël MARTINEZ-WEIBEL

Pendant presque 2 ans j'ai occupé un poste qui a deux fonction, une fonction d'assistant achat auprès de la direction des achats.

Ainsi qu'une mission de chef de projet de mise en place d'un ERP pour le bâtiment (BRZ7).

Cette mission consiste à la mise en place et le suivi du développement d'un ERP de conception allemande (BRZ7). ERP composé de plusieurs modules. Comptabilité, achats, gestion de stock, gestion administrative. CRM, Bureau d'étude, gestion de trésorerie.

Je suis le point d'échange entre l'entreprise et les concepteurs du logiciel. J'ai eu en charge la création de la base de données achats.



Auparavant J’ai occupé le poste de Directeur Administratif et Financier dans une PME de second œuvre (Cloisons amovibles et isolation) dans le Rhône pendant plus de dix ans. Cette expérience m’a permis de mettre en application des qualités comme l'organisation et la rigueur nécessaire aux métiers de la comptabilité, mais aussi de l’administration d’un entreprise et de la gestion des services généraux au quotidien. J’y ai également développé un grand sens de la polyvalence, mon intégrité, pendant cette longue période.



Mes compétences :

Achat

DAF

ERP

RIGOUREUX