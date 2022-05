Raphael MARY

Bonjour,

Après une longue et riche expérience dans le domaine de la logistique, je suis actuellement en formation intensive

afin d'obtenir le diplôme de Technicien Supérieur en Méthodes en Exploitation Logistique (BAC+2). Je suis actuellement a la recherche d'un stage en entreprise non rémunéré afin de mettre à profit les connaissances acquises lors de mon cursus. Ce stage aura pour but dans un premier temps d'observer et d'analyser les process de l'entreprise et par la suite, avec l'accord de mon tuteur, de proposer un plan d'action afin de résoudre celles-ci. Volontaire et dynamique, je suis très motivé a l'idée de pouvoir utiliser mes connaissances sur le terrain et de pouvoir aider votre entreprise.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010