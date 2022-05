Raphaël MATHIEU

Diplômé de l'école d'ingénieur ENSE3 (Ecole Nationale Supérieure de l'Eau, l'Energie et l'Environnement) du groupe GRENOBLE INP (Institut National Polytechnique), je suis actuellement en recherche d'emploi.



Ma formation à l'école s'est portée sur l'ingénierie de l'énergie électrique et, plus particulièrement, une sous filière "Power System" qui traite notamment des différents moyens de production d'électricité et de tout l'ensemble du système de puissance, du réseau de transport d'électricité aux réseaux de distribution. De plus, j'ai abordé les aspects techniques relatifs aux appareils électriques, tels que les transformateurs et les moteurs.



D'un point de vue professionnel, je suis sensibilisé aux enjeux de la gestion de projet grâce à mon expérience au sein de General Electric. J'ai en effet travaillé sur le projet de l'EPR Flamanville 3, en tant que planificateur des activités sur site et adjoint au chef de projet. J'ai notamment piloté les différents plannings de transfert des systèmes vers le client et coordonné les activités afin de gagner en productivité. De plus, j'ai été l'interface entre les parties chantier et projet, me permettant d'aborder à la fois les aspects opérationnel et contractuel.

D'autre part, mon Projet de Fin d'Etudes (PFE), que j'ai effectué au sein d'Alstom Power Service, m'a permis d'obtenir une expérience très gratifiante d'Assistant Chef de Projet, comprenant le pilotage de la gestion des accessoires du projet de l'EPR Flamanville 3. J'ai notamment réalisé le suivi complet (technique et commercial) de plusieurs commandes d'accessoires.



Pour résumer, je recherche donc un emploi dans une entreprise ancrée dans le domaine énergétique. Je recherche un poste en Île-de-France mais je suis ouvert en cas de bonne opportunité. Je possède par ailleurs le permis B.

Etant actuellement disponible, n'hésitez pas à me contacter par mail (raph.math@yahoo.fr) ou sur mon portable : 0686716197



Mes compétences :

Gestion de projet

Smart Grid

MATLAB

Microsoft Office

Génie électrique

Energie

Ingénierie