Raphaël MAURIN

FORMATION



Formation Complémentaire d’Initiative Locale (bac + 3)

Négociateur Commercial (en alternance)- Lycée St Denis-Annonay

Octobre 1997 – Mai 1998 (Major de promotion)



Brevet de Technicien Supérieur (bac + 2)

Action Commerciale - Lycée Boissy d’anglas – Annonay

Septembre 1993 – Juin 1995



Baccalauréat Technologique

G3 – Commerce - Lycée Boissy d’Anglas - Annonay

Obtention en 1993



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Création d'entreprise

Dimapro Ardèche

vente en B to B de fournitures industrielles aurpès des professionnels artisans, industies et administrations



FOBI

Entreprise française implantée prés de Rennes (Ile et Vilaine) spécialisée dans la vente d’équipements aux

Professionnels du bâtiment.

Depuis mai 2008 :

Responsable régional des ventes grand est

Gestion d’une équipe de 18 commerciaux (dpts 67-68-54-88-18-58-21-25-39-73-74-69-71-03-63-43-42-07-48-26-38-83-06)

Accompagnement des commerciaux dans la mise en place des stratégies commerciales

Intégration et formation terrain des nouveaux commerciaux

Participation aux réunions nationales pour la réflexion et la mise en place de la politique commerciale, des animations, des extensions de gamme



WURTH France SA

Filiale française d’un groupe international de plus de 50 000 personnes

Vente de produits et de consommables techniques en B to B

Würth France est implanté à Erstein (67) et compte plus de 3000 salariés dont 2400 commerciaux.

De janvier 2004 à aujourd’hui :

Chef des ventes – Division Métal

Gestion d’une équipe de 10 commerciaux (sur les départements de la Drôme, l’Isère, l’Ardèche, la Loire et du Rhône)

Mise en place des stratégies permettant à l’équipe l’atteinte des objectifs fixés par la direction

2006 : 3ème région de la division métal en pourcentage de réalisation de CA

1ère croissance France de la division (+ 23 % [croissance de la division:7 %])



De juillet 1998 à décembre 2003 :

Vendeur Terrain – Division Métal

Gestion et développement d’un portefeuille clients sur le secteur de l’Ardèche

Atteinte des clubs de vendeurs

Evolution du secteur de janvier 2002 à décembre 2003 : de 160 K€ à 340 K€



- SOS Fêtes

Structure associative implantée à Annonay (07)

Conception et réalisation dans le domaine de l’évènementiel

Spécialisée dans l’animation commerciale

De octobre 1997 à mai 1998 (alternance)

Vendeur terrain

Réalisation de plusieurs contrats d’animations commerciales (Vinay, La Mure d’Isère, St Marcellin, Vizille, Annonay, Tain l’Hermitage, Tournon sur Rhône…)

Négociation et élaboration de quinzaines commerciales avec les unions de commerçants



- DOMINO Espace Médical

Entreprise de vente et de location de matériel médical

Implantée à Davézieux (07)

De Octobre 1995 à septembre 1997

Vendeur magasin et terrain

Gestion du magasin (ventes, stocks, commandes)

Mise en place d’animation commerciale (salon, foire, portes ouvertes, mailing, promotion)

Vente auprès des professionnels de santé (Hôpitaux, cliniques, maison de retraite, Médecins, infirmières)



Mes compétences :

Chef des ventes

Commercial

Création

Directeur des Ventes

Manager

Manager Commercial

Médical

Négociateur

Quincaillerie

Recrutement

ventes

Ventes B to B

Visserie

Vente

Négociation

B2B

Direction des ventes

Management commercial

Informatique