Raphael MERCIER

Développeur web plein d’idées. Intéressé par de nouveaux défis à relever. Patient et minutieux dans le travail, j’aime me tenir informé des nouveautés technologiques tant sur le plan stratégique, logiciel et matériel afin d’évoluer sur le plan personnel et par la même occasion faire évoluer les outils et la stratégie de l'entreprise.



Fondateur d'Avada Belgium. Nous pensons que la créativité, c’est d’abord regarder les choses différemment en s’éloignant de schémas de pensées traditionnels. Nous pensons que pour être créatif, il faut laisser parler son vrai soi-même et s’autoriser à être un peu fou ! Ne pas se limiter, abaisser les barrières qui nous brident et oser se laisser guider directement par l’inspiration, sans filtre.



Mes compétences :

JavaScript

Création de site web

Delphi

Apache

Linux

JQuery

Microsoft Windows

IIS

Visual Basic

PHP

Gestion de projet

LAMP

WAMP

CSS