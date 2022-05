Raphael MERTENS

Mes compétences issues du SAV TP et Manutention

- Technique: analyse des pannes, définition des réparations, devis sur tous engins de TP CATERPILLAR, MECALAC et engins de Manutention MANITOU et autres marques

Traitement des garanties et gestion des campagnes constructeur

Maitrise des médias constructeurs; fonctionnement ,diagnostic, pièces détachées / Support technique online (CATERPILLAR SIS, CPI, DSNetwork).

- Managériales: gestion humaine et support technique aux dépanneurs (mécaniciens/ techniciens et expert technique). Recrutement et évaluation. Planification et suivi des réparations (12 personnes).

- Commerciales: Chiffrage réparations, réalisation des devis, prospection et relance.

- Linguistiques: anglais technique lu écrit aisé (rapports et support technique online avec constructeur anglophone)

- Relationnelles: responsable et interlocuteur sav pour la clientèle grands comptes.

- gestion de l'Urgence et du planifiable.

- autonomie ou home office



