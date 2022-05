Raphaël MEYER

Professionnel de la logistique depuis 1995, j'ai développé mes compétences dans la gestion et la tenue d'un quai en occupant successivement les postes d'agent de quai, puis de brigadier. Cette fonction s'apparentait à un poste de chef d'équipe pour la partie managériale qu'elle imposait. C'est par ma connaissance du métier et mon implication professionnelle que j'ai pu accéder à ce poste.



Au cours de ma carrière j'ai pris l'initiative de remettre en place une gestion des colis en souffrance via un système de rangement et d'organisation par numéro. Cette action a permis de faire gagner du temps et d'éviter les pertes de colis non livrés. De plus, le fait que je possède les permis B1 / B / C1 / C / BE / C1E m'a permis d'être autonome quant à la gestion des flux logistiques des véhicules sur le parc.



FIMO - CQC

Carte conducteur valable depuis 02/2016

CACES 3 depuis le 07/04/2018



Mes compétences :

CHAUFFEUR

MANUTENTION

LOGISTIQUE

CARISTE

CHEF DE QUAI

MAGASINIER