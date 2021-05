Daoud OUABDELKADER

Fort de plus de 20 années d’expérience dans plusieurs postes à responsabilité dans le secteur de l'informatique.



Ayant exercé pour des groupes renommés, j’ai toujours su mener à bien les projets qui m’ont été confiés, autant externes qu’internes, qu'il s'agisse de l'amélioration des systèmes de sécurité, de l'évolution des systèmes et des réseaux, de l'installation de nouveaux équipements plus performants ou encore de la gestion du budget et du management d'une équipe.



De l’élaboration du cahier des charges à la formation des clients, mon expertise a toujours été saluée par les clients comme par mes employeurs.



Transversalement, j'ai participé à des projets d'optimisation des équipements et des moyens au travers de rédaction de cahier des charges et de procédures, d'analyse stratégique et de veille technologique, et j'ai développé au travers de mes missions un réel sens du service avec un bon relationnel basé sur l’écoute.



Dans mon travail, je suis rigoureux, dynamique et efficace.

Doté d'un bon esprit d'équipe, je suis curieux et passionné par les nouvelles technologies.



De plus, opérationnel en administration des systèmes et réseaux, en gestion de parcs informatiques, en sécurité internet, en gestion de services, et en Helpdesk, je pense satisfaire aux exigences des postes à responsabilités.

Je souhaite m’investir à long terme dans une structure qui requiert de la polyvalence et de la prise d'initiative.







Mes compétences :

SQL

Linux

Informatique

Gestion de projet

Télécommunications

VMware

UNIX

Lotus Notes/Domino

Hyper-V

EDI

DBase

CheckPoint Firewall

Win XP

Wi-Fi

VoIP (Voice over IP)

Visual Basic for Applications

Visual Basic

VPN

VBScript

ToIP

TSE

TCP/IP

Secure Socket Layer

Seagate Crystal Reports

Routeurs

Personal Home Page

Pascal

PABX

Oracle

Network Attached Storage

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft Access

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Java

Interfaces

IBM AS400 Hardware

Hyperfile

HTML

FTP

Delphi

Database Administration

Corel Paradox for Windows

Citrix Winframe

CFSTP

Apache WEB Server

Active Server Pages

Active Directory