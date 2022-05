Raphael MIRA

OP Presse est une SARL au capital de 6000 euros,

neuf années dédiées au conseil en communication éditoriale, aux relations presse et à la réalisation de magazine internes.

Réflexion pour développer une relation presse efficace. Travailler sur des angles, des sujets “clé en main“ par rapport aux besoins de la presse (papier, radio, télé et web) et aux attentes du client.

Dans le domaine du Nautisme, j'ai essayé d'apporter un regard frais et éclairé... de "non spécialiste". J'ai été responsable de :

la Communication externe de la Société Nautique de Marseille (2012, 2013, 2014, 2015) et de ses régates phares : la SNIM (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), la Calanques Classique (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), le Trophée André Mauric (2013, 2014), le Vire-Vire Banque Populaire (2013, 2014, 2015, 2016).

Les Voiles de Saint-Tropez (2012, 2013, 2014, 2015 avec Maguelonne Turcat), Les Voiles du Vieux-Port (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Med Race (2012), Pro Yachting Race (2009, 2010)

Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône action de propreté (2016, 2017)

Rédaction : revue annuelle du CNTL (2013), revue annuelle de la SNM (2014, 2015), magazine interne de Veolia Propreté Méditerranée (2013, 2014), en collaboration avec Eve Leporq, magazine Proclair (2013, 2014)

Suivi projet Vendée Globe et Figaro (2010, 2011) (Marc Emig)

Gestion de la communication externe de Philippe Bartier candidat à la présidence de la CCI du Var (2016), du Congrès national de SOS amitié (2011 Saint-Etienne, 2014 Nancy)

Proclair (2013, 2014, 2015), SFS (2015), Le Marseillais, Le Sportbeach, Dragées Reynaud, la Fête du Livre du Var (2008, 2009, 2010), politique élection municipale (2013)...



