Raphaël MONROUZEAU

Chef de projet j'ai occupé les postes de directeur technique, chef de projet et ingénieur, dans des milieux hautement qualifiés.



De début 2009 à mars 2012 j'ai dirigé et participé à la conception des composants techniques de miLibris: ses plate-formes d'intermédiation, ses outils de lecture et ses automates de PAAO (Publication Assistée et Automatisée par Ordinateur).



j'étais précédemment chef de d'IC4E (broadcast vidéo&audio) après avoir occupé différents postes de gestion de projets informatiques et d'ingénieur d'affaires. J'ai donné des cours sur la Cryptographie, la Programmation Système sous Unix et Windows, etc.



Je suis diplomé du European Institute of Technology ({Epitech}) et membre de l'ACM ainsi que professeur occasionnel à l'{Epitech}.



Mes compétences :

Adobe

ASM

Cryptographie

Cryptography

DRM

E-pub

Ebook

Édition

EPub

Intellectual property

IPTV

Kung Fu

Lisp

Pdf

Presse