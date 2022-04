Guillaume D'HERBEMONT

Je travaille depuis quelques années dans le monde des automates de paiement comme directeur technique expatrié Espagnol au Mexique et au Venezuela.



Je suis en charge du développement et de la mise en place des systèmes de péage (AFC). Je connais donc bien le monde du transport et principalement celui du service public.



J'ai 30 ans. Je suis passionné d'informatique, je parle couramment l'anglais et l'espagnol. Pendant les 7 dernières années, J'ai vécu en Espagne, au Mexique, et au Venezuela.



Mes compétences :

AFC

Informatique

Ticketing

Transport

Transport public