Raphaël MORINEAU

Ingénieur généraliste malentendant, je souhaite m'orienter vers les technologies du Web.

Je suis autodidacte, doté d'un esprit d'analyse poussé, avec un gout prononcé pour les challenges, les nouvelles technologies, et passionné par les jeux vidéos et les sports de glisse.



Mes compétences :

HTML5, Cascading Style Sheets 3, responsive design

MongoDB, PostgreSQL, MySQL

Microsoft Excel, Word, Powerpoint, Access

Agile methodology, V Cycle

Git

Bootstrap, MaterialUI, CSS Modules

Javascript (ES7)

React, Redux, Angular1, jQuery

Webpack

Tests unitaires

Docker

GraphQL, REST

NodeJS (MEAN, MeteorJS, Express, NestJS)

IDE: VS Code, Webstorm, Atom

Typescript