Raphaël MOUREAU

Grace à mon apprentissage en alternance entre l'ISD de Rouen et Renault Cléon, j'ai pu préparer mon diplôme de responsable de développement commercial spécialisé en contrôle de gestion. J'ai collaboré de 2011 à 2013 au contrôle de gestion opérationnel / industriel du département boites de vitesses de l'usine Renault de Cléon (76).



Cette expérience dans l'industrie m'a permis d'acquérir l'autonomie nécessaire, ainsi que d'appréhender le métier de contrôleur de gestion indispensable dans les sociétés de nos jours.



Diplômé depuis fin 2013, j'ai intégré la SIARR (Société d'attelage René Renault) à Luneray en tant que contrôleur de gestion. Mes missions sont différentes de ce que j'ai connu chez Renault, et enrichissent mon expérience. Je suis notamment passé "Responsable du contrôle de gestion" depuis 2015 et acquis des responsabilités supérieures.



En recherche perpétuel de nouveaux challenges n'hésitez pas à me contacter.



J'ai hâte de collaborer avec vous.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

DECISION ET ANALYSE FINANCIERE

Force de proposition et d'anticipation

Sage

Microsoft Excel

Business Objects

Esprit Logique

Esprit d'équipe

Microsoft Office