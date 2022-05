Raphael MOUSTACHE-CITADELLE

Titulaire d'un Master 2 Expertise en Gérontologie, encadrement et coordination des structures médico-sociales, j'ai pu développer un regard nouveau sur l'accompagnement de nos aînés. Conscient de la réalité, il est nécessaire de changer notre vision du soin dans le secteur des EHPAD afin de repenser ces établissements de fin de vie en établissements de la vie. Je cherche à avoir ma première expérience dans le domaine du management et de la coordination. Homme de terrain et à la recherche du contact humain, je compte mettre ma rigueur ainsi que mon dynamisme au service du collectif pour une qualité de travail optimale.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Rigueur

Esprit d'équipe

Autonomie

Dynamisme

Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word