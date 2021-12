Nicolas VIEUXMAIRE

Diplômé en Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) en activité à 100% en SSR à l'hôpital de Moyeuvre Grande. D'un autre côté, je suis auto-entrepreneur depuis octobre 2015.



Mes axes d'actions en SSR sont la prévention des chutes, l'amélioration de l'autonomie et du bien-être (via la sophrologie). Je gère aussi l'éducation Thérapeutique du patient sur l'ostéoporose.



Entant qu'auto-entrepreneur mes interventions sont soit des animations gymniques de groupe soit des séances individualisées.



Mes compétences :

Rééducation musculaire

Animateur sportif

Rééducation équilibration

Gériatrie

Prévention

Autonomie

Gymnastique