Raphaël OGER

Ingénieur diplômé de Mines Albi, je me suis spécialisé dans le domaine "Génie Industriel, Processus et Systèmes d'Information"​. J'ai réalisé un échange académique de 5 mois à l'université de Lund en Suède. Cet échange a été pour moi l'opportunité pour développer et approfondir mes compétences en Management Industriel et Management des Systèmes d'Information.



J'ai choisi d'orienter principalement mon parcours professionnel vers :

- l'analyse et l'optimisation des processus industriels et organisationnels

- le management de la qualité, de la production et l'amélioration continue

- le développement, la mise et place et le management des systèmes d'information



J'ai fait ces choix professionnels car :

- chercher à optimiser des processus est un défi que me motive.

- chercher continuellement à améliorer nos façons de travailler m'intéresse et me motive.

- le domaine des systèmes d'informations m'intéresse fortement.

- selon moi, l'optimisation des processus et les systèmes d'informations sont, de nos jours, deux domaines indispensables et indissociables pour la compétitivité des entreprises.



Mes compétences :

SQL

Prévention et secours civiques niveau 1

Psnext

Project Planning

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher

Project management

Créativity Skills

CSS 3

HTML 5

Lean management

Productivity Improvement

Process improvement

Java

Java EE

Perl

Business Process Management

Leadership

Value Stream Mapping

Six Sigma

Team management

Information systems

Management visuel

Amélioration continue

Pilotage de la performance

QRQC

5P

DMAIC

MongoDB

Microsoft SQL Server