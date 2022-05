Raphael PAIN

Après un DUT Information-Communication j'ai intégré un grand groupe pharmaceutique Français en tant que documentaliste. Ce métier m'a fait connaître l'industrie pharmaceutique que j'ai pu intégrer en 2002 en devenant technico commercial au sein d'un Laboratoire-Groupement. Mon expérience est forte, plus de 13 ans en tant que délégué pharmaceutique. Désormais le pharmacien veut mieux acheter pour mieux vendre et le rôle du commercial devient primordial tant sur l'analyse des besoins, l'offre proposée, la formation des équipes... afin de développer le sell-in et en même temps le chiffre d'affaires de l'officine par des actions pouvant augmenter le sell-out. Je fais aussi preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie pour réussir pleinement l'ensemble de ces fonctions.