Raphaël PAÏNAYE

Www.superherostudio.net



Je suis infographiste PAO/Web, maîtrisant les logiciels de création graphique comme Illustrator, Photoshop, Indesign, QuarXpress, Dreamweaver, Flash.



Je fais ce métier depuis 2004, j'ai suivi une formation licence en développement et création numérique en ligne, basée sur le webdesign et la PAO en partenariat avec l'école des gobelins et l'Université Paris 8.



Le premier emploi que j'ai occupé était dans le studio graphique Azote à la Réunion. J'ai appris les différents processus de création qui permettent de réaliser un projet de communication (logo, charte graphique, affiche, packaging, etc...).

Au cours de cette période j'y ai découvert ma passion pour les arts graphiques. :)



J'ai aussi travaillé en tant que graphiste-responsable PAO pendant 1 an et demi. Une expérience bien enrichissante qui m'a permis d'acquérir de bonnes compétences techniques dans l'exécution, la création, l'impression (tous types de marquages et support), et la gestion de travail en équipe.



Aujourd'hui je travail en freelance. Passionné par mon métier je suis toujours à l'affut d'un projet intéressant et partager différentes connaissances.

Vous pouvez voir mes travaux sur mon siteArray .



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Arts

Arts graphiques

Charte graphique

dynamique

Infographie

PAO

RIGOUREUX

Web

Webdesigner