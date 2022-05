Raphael PASTOU

Passionné par les systèmes d'information et possédant une forte adaptabilité, j'ai eu l'occasion de manipuler plusieurs technologies avant d'arriver sur SAP.

Avant SAP

Programmation : C/C++, ADA, Java, PL/SQL.

Base de données : Oracle, MySQL, MongoDB.

Web : (X)HTML, CSS, PHP, Javascript.

OS : Windows, Unix, Mac.



Sur SAP, j'ai d'abord appris l'ABAP puis différents modules supplychain SD, MM, PP, PM, QM, EDI, APO et SRM.



Mes compétences en SI ne se limitent pas à SAP, j'ai également une activité d'auto entrepreneur qui m'a permis de travailler pour plusieurs entreprises et de mettre en pratique mes connaissances, mais aussi d'enrichir mon savoir faire en modélisation, analyse, conception, audit et sécurité.



Mes compétences :

SAP - EDI

SAP - MM

SAP - QM

SAP - PP

SAP - SRM

SAP - APO

SAP - PM

SAP - SD