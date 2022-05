Raphaël PATENÔTRE

Dynamique et efficace, ma plus grande qualité est ma polyvalence

Expert en communication, je maîtrise les logiciels de PAO et j'ai une créativité débordante

En bon Marketeur, j'ai une vision stratégique de l'entreprise et je sais utiliser les outils mis à ma disposition

Comme tout geek qui se respecte, je suis aguerri aux réseaux sociaux, blogs et internet en général

Très à l'aise à l'oral, j'ai une fibre commerciale certaine et un réel sens du service

Manuel et pointilleux, je suis devenu un technicien informatique performant

J'apprend vite et ne demande qu'à ajouter d'autres cordes à mon arc



Mes compétences :

Photoshop CS5

Microsoft Office Professional 2010

Indesign CS5

Environnement Mac OS

E commerce

Communication

Web marketing

IWork

Apple iOS

Informatique

Mac OS