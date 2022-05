Raphaël PAWELA

Durant ma carrière j’ai occupé respectivement les postes de technicien réseau, de chef des équipes de

dépannage, d’administrateur des bases des données Ingres et Oracle, d’administrateur des réseaux

hétérogènes : Windows, Unix, Linux et Novell, de chef de service informatique, et de directeur

Informatique.



J’ai su développer durant ces années les compétences professionnelles ainsi que les aptitudes

personnelles qui me permettront d’assumer avec efficacité et dynamisme les différentes

responsabilités qui me seront confiées.



Dans mon entourage, je suis considéré comme une personne de confiance, dynamique et disponible.



Mes compétences :

Administration système

Linux Redhat

Oracle

Windows server

Exchange server

MySQL

Administration réseaux

UNIX

Cisco

VMware

Debian