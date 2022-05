Notre Cabinet qui regroupe des Avocats anglophones, francophones et israéliens, parfaitement intégrés au monde juridique et des affaires d'Israël, joue le rôle d'intermédiaire naturel entre la société israélienne et le monde extérieur, francophone et anglophone.

Raphael Perez

né à Mulhouse - France - le 5 Février 1972, admis en 1998 au barreau d'Israël.

Formation

Université Bar Ilan (LLB -1997)

Membre du barreau d'Israël depuis 1998.

Stage au tribunal de grande Instance de Jérusalem

Langues:

Français, Anglais, Hébreu

Domaine Professionnel :

Contentieux commercial, Sociétés de haute technologie, Prises de participation, Acquisitions et Investissements. Droit des Sociétés et des contrats. Immobilier.Fiscalité immobilière.

Aides et Subventions dans les relations Israël - Union Européenne.

Email: raphael@advocateperez.net

Notre clientèle se compose essentiellement de ressortissants américains ou d'autres anglophones et francophones engagés dans les affaires en Israël ou encore d'Israéliens commerçant avec l'étranger. De plus le cabinet gère un contentieux important dans les domaines suivants: Affaires commerciales, droit constitutionnel et droit du travail.



Le Cabinet est spécialisé dans les domaines suivants:



Droit des sociétés, Droit Fiscal,

Droit de l'informatique, Hautes Technologies.

Droit immobilier.

Droit des successions, fondations et testaments.

Contentieux commercial. Droit du travail.

Droit constitutionnel et administratif.

Droit des personnes morales à but non lucratif.

Droit de l'éducation.

Droit international privé. (Contrats commerciaux internationaux. )



