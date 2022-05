Thierry ZAGOURY

18 années d'expérience dans le conseil, le pilotage et la mise en oeuvre de systèmes d'information décisionnels.



Pilotage de Projet / Programme, Management d'équipes, Directeur d'activité et de pôles d'expertise, Business Development



Conseil amont cadrage et pré-étude, schéma directeur, benchmark, Elaboration de Cahier des charges, étude des besoins, AMOA (Suivi de projet, Spécifications, Recette) et MOE (Implémentation de datawarehouse, Expertise outils B)I, Pilotage de projet et management d'équipes, Suivi budgétaire, Gestion des Risques.



Je dirige actuellement un projet de refonte d'architecture décisionnelle au sein de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).

Après avoir terminé une mission au sein du Crédit Foncier de France (Groupe BPCE) en tant que Directeur de Projet MOA et assistance Direction de Programme sur le Programme Convergence des Systèmes d'Information Décisionnels. Durée ~ 3 années. Budget > 10 M€



Mots clés :



Gestion de la Performance et Indicateurs clés - Business Intelligence - Pilotage de Projets / Programmes - Missions de Conseil / AMOA - Coordination & Management d'équipes. Etudes de faisabilité - Appel d'Offres - Gestion Budgétaire - Architecture Fonctionnelle & Applicative



Pour entrer en contact ou me joindre : tzagoury@free.fr ou 06 42 93 06 21



Mes compétences :

Pilotage de projets

Direction de Programmes

Suivi budgétaire & reporting

Schéma directeur des systèmes d'information

Conduite du changement & formations

Elaboration des besoins

Business Objects XI R3

Business intelligence