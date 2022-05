Raphael PINOT

Spécialiste du marché du Digital Media avec 10 années en tant qu'analyste consultant, expert en Digital Media.



A l’origine en 2004 de la création des publications SMARTreports Digital Media, France et Europe, les premiers Guides de références et outils d’aide à la décision en matière de Digital Media pour les points de ventes, les entreprises, les transports et lieux publics.



Facilitateur en 2005 de la création de l’Association Digital Media France, DMAF.



Membre du jury spécialiste nouveauté technologique du salon Equip'hotel 2006 à 2010



Diplômé en relation publique, lobbying et marketing BtoB, de L'Institut MCA puis de l’Ecole Supérieure de Commerce IDRAC de Lyon, avec entre autres expériences professionnelles, participation au début de la communication autour de l’intranet de la SNCF et ainsi qu’à la communication sur les travaux du centre de R&D de ST Microelectonics.



Trilingue,parlant français, anglais et espagnol.



Depuis 2012, en charge du développement du marché des écrans grandes tailles et écrans tactiles MMD PHILIPS



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commercial

Lobbying

digital media