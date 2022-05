Bonjour,



Dynamique, consciencieux, autonome et un esprit de cohésion hors pair.



Me voilà en quatre mots, pour en savoir plus c'est plus bas...







Mes compétences :

Intégration

Responsable

Internet

Informatique

Application mobile

Vente

Accompagnement

Esprit d'équipe

Motivé

Consciencieux