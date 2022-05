Raphaël PIZZI

Compositeur spécialisé dans la musique à l’image. Opérateur Pro tools et technicien de studio.

Spécialiste et formateur en M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), équipé de sa propre

station de travail. Très bonnes connaissances des logiciels Pro tools, Logic, Cubase et Sibelius.



IMDb page : http://www.imdb.com/name/nm7339517/?ref_=fn_al_nm_1

SoundCloud : https://soundcloud.com/raphael-pizzi-music



Mes compétences :

Composition musicale

Production musicale

Design sonore

Audiovisuel

Musique

Ingénierie du son