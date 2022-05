Je cherche à me réorienter professionnellement et souhaite trouver un poste d'INGENIEUR IMAGE PROCESSING / MACHINE LEARNING. Je connais bien ce domaine puisque j'ai créé une start up et j'ai réussi la meileure des formations disponibles en France sur le sujet : Ecole Normale Supérieure de Cachan.



Mes compétences :

Statistiques

Machine Learning

Image processing

C++

Vente

Strategie

Gestion de projet