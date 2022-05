Raphael RADOGNA

>>>> Je ne suis plus en poste dans l'IGE.SA s.r.l. et dans SENSATIONS MOSAÏC qui sont mes anciennes entreprises. Actuellement, je ne suis pas non plus Officier Enseignant dans le 5° Regg. AOSTA. J'étais Officier pendant mon service militaire<<<<

2004 > DIPLOME-BREVET ANIMATEUR International > Barcelone/ Bordeaux/ Lille > délivré par le MINISTÈRE de la JEUNESSE et SPORTS

Intégré dans le contexte socio-culturel italien/ français/ allemand/ argentin; Président de COMMUNIQUER EN EUROPE; Conférencier sur les Cultures Européennes.

(Sur demande, je peux transmettre tous documents présentant mes références).

Études de pédagogie, de psychologie et de sociologie.

*Membre de l’ISA (International Sociological Association > Association Internationale de Sociologie. L'ISA a été fondée en 1949 sous les auspices de l'UNESCO : ses membres viennent de 126 pays.)

--------------------

ARTISTE PEINTRE ITALIEN, 58 expositions dans

des galeries de 6 pays d'Europe,

-----------------------------

Cours aussi à l'étranger.

35 ans d'expérience, expression et technique originales, différents prix.

JE DONNE COURS de PEINTURE à différents niveaux et notamment à personnes ayant déjà un bon

niveau pictural qui souhaitent aboutir à un

style personnel.

Chacun exprimera ce qu'il ressentira par rapport à un modèle: l'essentiel c'est que le tout soit en pleine liberté en laissant l'inconscience s'exprimer libre...

S'abandonner à ses émotions en décrivant les sensations reçues sur une toile, s'abandonner

à la fantaisie des couleurs et des formes, en oubliant les petits soucis de la journée.

-------------------------------

ENSEIGNANT ITALIEN :différentes expériences sociales

ainsi que correspondant de presse en Italie; donne cours tt niveau de grammaire et de pratique

pour examens ou loisirs.

......................................

Directeur du bureau d'études publicitaires "PUBLIC DIFFUSION" - Italie, réalisation de slogans publicitaires, de recherches de marché, d'étiquettes etc