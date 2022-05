Raphaël RIMAUX

Diplômé en octobre 2016 d'un Bac +5 en management de la chaîne logistique, je suis à la recherche d'une opportunité dans la continuité de mon cursus.



En alternance depuis près de 3 ans dans les services méthodes, j'ai acquis des bases solides en gestion de projet, conduite du changement et amélioration continue.



J'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs d'activités (agro-alimentaire, grande distribution) dans lesquels j'ai mené plusieurs projets très enrichissants.



Bénéficiant d'un très bon relationnel, je suis à l'aise avec tous les niveaux hiérarchiques.



Cela m'a permis de développer mes capacités d'écoute, d'analyse et d'adaptation qui sont, aujourd'hui, reconnues par mes tuteurs et collaborateurs.



Autonome et rigoureux, je travaille avec le souci de l'atteinte des objectifs et du résultat.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

JDEdwards Suite

IBM AS400 Hardware