Raphaël ROBIN

J'ai commencé à travailler sur Internet en 2000. Je n'ai pas de formation réelle mais j'ai tout appris au fur et à mesure de l'évolution d'Internet.



Actuellement je connais très bien des domaines tels que le HTML et les CSS. J'ai aussi appris à me servir de Photoshop.



Ayant fait une formation de développeur en 2003, j'ai des connaissances en PHP, javascript basique ainsi que d'autres langages (ASP, ActionScript, ...).



Je maîtrise jQuery, Ajax, HTML, css, less, sass, git.



Mes compétences :

Organisation

Test utilisateur