Raphaël RODRIGUEZ VILLA (RODRIGUEZ VILLA)

Doctorant CIFRE chez Logéa (Bordeaux).

Sujet de recherche: "L'éthique de la puissance d'action et la qualité de vie au travail en secteur médico-social".

Violence ordinaire et relations professionnelles.



Centre Max Weber,UMR, CNRS 5283, Lyon 2:

http://www.centre-max-weber.fr/Mutation-et-regulation-du-travail

Equipe : « Travail, Institutions, Professions, Organisations ».

Objet traditionnel de la sociologie, le travail est aujourdhui soumis à des mutations complexes

La mondialisation des activités productives, lessor des technologies de linformation et de la communication, la généralisation dun management fondé sur des principes de flexibilisation, la multiplication et la fragilisation de collectifs souvent éphémères, les frontières incertaines des espaces de travail, ces phénomènes pèsent sur les recompositions à loeuvre et les orientent.

La connaissance et la compréhension de ces mutations supposent la mise en question des catégories sociologiques, ou encore ergonomiques, habituellement mobilisées pour en rendre compte (métier, profession, activité, institution,).

Cette mise en question, rapportée à lanalyse du travail, des organisations et des institutions, est engagée par notre équipe à partir dune perspective favorisant la pluralité des entrées au plan théorique et disciplinaire et cherchant à mieux cerner les objets suivants : lémergence de nouveaux espaces de régulation ; les conflits, médiations et formes de la négociation ; les frontières des activités et des pratiques professionnelles.

Pour accompagner ces réflexions, léquipe propose régulièrement à des chercheurs provenant de multiples horizons dintervenir dans le cadre de séminaires et de discuter de leurs travaux.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Prévention Risques Psychosociaux

Animation de groupes

Animation de formations

Ecoute

Entretiens professionnels

Psychologie du travail

Psychopathologie

Psychologie sociale

Conduite du changement

Analyse des besoins

Psychologie clinique