Raphaël RONE

Après dix années dans la presse écrite et Internet, j'ai fondé l'agence de communication éditoriale PLATFORM MEDIA en 2011.

PLATFORM MEDIA propose des services sur mesure aux entreprises afin d'accompagner le développement de leur visibilité auprès du public, de la presse et/ou des réseaux professionnels.



Fort de connaissances approfondies dans le sport outdoor, PLATFORM MEDIA offre son expertise dans la production et la gestion de contenus pour les entreprises de l'industrie et du commerce de ce secteur.



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Journalisme sportif

Communication éditoriale

Gestion de contenu

Journalisme en ligne

Journalisme

Rédaction de contenus

Rédaction web

Conception-rédaction

Conseil éditorial

Veille technologique

Conseil en communication

Microsoft Office

Veille réglementaire

Content Management System

OpenOffice

Veille stratégique

Relations Presse

Production de contenus

conseil

Création de contenus

Veille concurrentielle

Wordpress

Adobe InDesign CS5

Gestion de contenu web

Rédaction de contenus web