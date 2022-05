Valery DELMAS

Mon parcours professionnel m'a permis d'avoir une vision globale des entreprises, de leurs organisations et en particulier de la supply-chain. J'ai été amené à mettre en place des projets d'entreprise que ce soit chez Coca-Cola, Exel ou le groupe Chevallier en particulier dans le cadre des restructurations que j'ai pu conduire.



J'ai sauté le pas de l'entreprenariat en 2010 avec la création de plusieurs sociétés CYCLETIC, NEOGREEN et dernièrement OnlyCSR.



CYCLETIC apporte une solution de mobilité douce pour les entreprises, les administrations, les collectivités à base de vélos à assistance électrique. Nous développons un "nouveau mode de ville". Grâce aux stations ou bornes de recharge que nous proposons, vous pouvez mettre en oeuvre tous types de services autour du vélo électrique.

CYCLETIC s'est également associé à WHEEL-FREE pour proposer une offre de location de vélos classiques et électriques sur Lyon et sa région, le long de la ViaRhôna, etc.

Venez découvrir notre offre sur notre site



NEOGREEN est une structure de conseil qui me permet de développer une démarche de responsabilité sociétale dans le domaine du transport et de la logistique. Après une certification en RSE au sein de l'ESDES, je développe cette approche pour les entreprises du secteur du transport et de la logistique afin qu'elles puissent développer leur capital immatériel, leur rentabilité économique tout en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux.

Je les accompagne également dans leur Bilan Carbone



2014 est l’avènement d'une nouvelle aventure : celle d'OnlyCSR. Nous avons travaillé pendant plus de 2 ans avec Jérôme Menesguen à la création d'un outil de mesure de la performance durable des entreprises et des organisations, CSR Value Index, en lien avec l'ensemble des normes et standards internationaux. OnlyCSR est une société de conseil, de formation et de notation des entreprises dans le domaine du développement durable dont les activités s'appuieront sur CSR Value Index.

Pour tout renseignement sur nos produits et services n'hésitez pas à me contacter ou rendez vous sur le site



Mes compétences :

Direction Générale

Conseil

Vente