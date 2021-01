Bruno BRUNO CARLIER (CARLIER)

Avec plus de vingt-cinq ans dans le négoce international et la Supply Chain, en passant par l'enseignement de langues étrangères, du Français Langue Etrangère et de matières appliquées au commerce et échanges internationaux, je me recentre aujourd'hui vers mon métier de coeur, et de coeur de métier, la traduction.



De formation supérieure universitaire à la fois en langues étrangères et en commerce international, je me suis formé quinze ans après la fin de mes études initiales, en Supply Chain Management, au sein d'une école d'ingénieurs.



Je maîtrise l'anglais et l'espagnol comme mes presque langues par adoption, à l'écrit comme à l'oral, et aime par ailleurs m'aventurer dans d'autres langues dont j'apprécie les sonorités et tournures : le portugais, l'italien ou le turc. Jai eu le plaisir de séjourner de plusieurs mois à plusieurs années en Angleterre, en Espagne, en Amérique du Sud (Equateur principalement et pays environnants), en Italie; pour n'en citer que quelques-uns.



Pendant toutes ces années, j'ai travaillé dans des environnements stimulants car interculturels, techniques, variés et exigeants. J'ai travaillé sur des traductions techniques, commerciales et malheureusement plus rarement sur des contenus plus littéraires, et ai eu l'occasion de servir en tant qu'interprète en traduction simultanée de l'espagnol au français, et consécutive entre l'espagnol et le français.