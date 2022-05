Raphaël ROTHENFLUG, PMP, ITIL

Diplômé supérieur en informatique, réseaux et systèmes (bac +5) ; certifié PMP et ITIL



8 ans d’expérience en intégration de solutions et de services à valeur ajoutée IT/télécoms au sein d’opérateurs de télécommunications en environnement international (zone EMEA)



Particulièrement proactif, pragmatique et flexible ; sens des responsabilités ; grandes capacités d’adaptation, de prises de recul et de décision dans une situation donnée ; culture orientée résultats et satisfaction clients



Exemples de réussites :



- Déploiement de services de rechargement de mobiles, d’un système de promotion et d’un DRC (Disaster Recovery Center) au sein du groupe Ooredoo (anciennement Qatar Telecom) : 12 mois, 1.5 M€ de budget



- Mise à jour de l’intégralité des services (rechargement de mobiles, transfert de crédit) au

sein du groupe Vivendi : 21 mois, 4 M€ de budget