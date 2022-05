Raphael SABLON

I. DOUBLE EXPERIENCE :



- Au sein de grandes entreprises IT (BULL, CA, HDS,...)

- En mode Entrepreneurial - voir mon activité actuelle au sein de Nastel Technologies .





II. DOMAINES D’EXPERTISE :

- Marchés : B2B, Grands Comptes, Finance & Industries, Software/ Hardware/ Service et Conseil

- Technique : fort background en Infrastructure Cloud, Sécurité, Gouvernance, Service Management, Réseaux, Mainframe

- Transverse : Marketing, Ingénierie financière, Juridique







Mes compétences :

IT

Software

Direction Commerciale

BtoB

Grands comptes

Informatique