Raphaël SACCAVINI

Compétences gestion de projets et management

> Gestion de projet « évolution des SI » : upgrade, migration, implémentation

> Cadrage de projet en amont, suivi de processus commercial et choix de solutions

> Coordination d’un pôle de support, gestion des ressources, montée en compétence des collaborateurs

> Gestion de la relation avec les éditeurs (suivi des corrections, communication, gestion des versions)



Compétences MOA

> Analyse de besoins fonctionnels

> Rédaction de spécifications fonctionnelles

> Pilotage et suivi du développement

> Recette, mise en production et mise en support



Connaissances fonctionnelles

> Front-office : Forex, Money Market, Dérivés de taux, courbes de taux & pricing

> Middle-office : Suivi des limites, gestion du collatéral, position de trésorerie, EMIR

> Back-office : Workflows de validation, paiements, confirmations, schémas comptables



Points forts : Rigueur, adaptabilité, capacité d’analyse, bon relationnel, anglais



Mes compétences :

Accounting

Back Office

Business

Business analyst

Comptabilité

Finance

MUREX

Processing

Gestion du risque

Conseil

Business Analysis

ERP