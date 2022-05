Raphaël SANCHEZ

Créateur industriel, communicant, Designer produit



Étude avant projet :

Analyse des besoins et de l’objectif client

Recherche sur l’existant et sur les normes en vigueur

Identification des contraintes techniques et financières

Élaboration de Cahier des Charges



Phase projet :

Prospection de solution et d’innovation

Interface et travail en partenariat

Choix techniques, ergonomiques, économiques et esthétiques



Mise au point technique :

Mise en plan, APD

Émission de prototypage et de B.A.T.

Lancement et suivi de fabrication

Contrôle qualité



Mise en volume et prototypage :

Connaissance des procédés de fabrication

Manipulation des matériaux en atelier

Utilisation des machines d’usinage et de mise en forme



Infographie :

Création de graphisme, d’illustration et de vue 3D

Élaboration et respect de charte graphique

de supports PRINT et WEB, de Packagings (Marque De Distributeur)

Montage de dossier produit et de planche de présentation



Logiciels informatiques :

Office, Créative suite, CATIA /maîtrisés

Flash / Dreamweaver / formation

Carte cognitive Mindomo

Utilisation des interfaces MAC et PC



Langues :

Anglais / Espagnol : lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Design

Technique

Architecture d'intérieur

Packaging

Prototypage

Scénographie

Communication

Ux design